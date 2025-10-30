|
FUJI OOZX: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
FUJI OOZX hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 38,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,400 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,34 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,56 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
