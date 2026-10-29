FUJI OOZX stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FUJI OOZX hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 52,86 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 38,07 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 7,09 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,34 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at