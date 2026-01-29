|
FUJI OOZX vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
FUJI OOZX veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 50,61 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 53,78 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,61 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FUJI OOZX einen Umsatz von 7,26 Milliarden JPY eingefahren.
