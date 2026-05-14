Fuji Pharma gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fuji Pharma veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 15,47 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Fuji Pharma im vergangenen Quartal 13,82 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fuji Pharma 11,10 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at