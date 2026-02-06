Fuji Pharma gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fuji Pharma hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 13,28 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fuji Pharma 40,75 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,90 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 13,00 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at