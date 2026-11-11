11.11.2026 06:31:29

Fuji Pharma: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fuji Pharma hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 39,07 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fuji Pharma 47,84 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fuji Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 14,72 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 111,18 JPY beziffert, während im Vorjahr 122,94 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 62,39 Milliarden JPY – ein Plus von 20,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Fuji Pharma 51,68 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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