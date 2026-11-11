Fuji PS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fuji PS hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,09 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fuji PS 20,09 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,60 Prozent zurück. Hier wurden 7,28 Milliarden JPY gegenüber 8,15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at