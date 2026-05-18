Fuji PS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fuji PS hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23,86 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 112,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Fuji PS im vergangenen Quartal 8,74 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fuji PS 9,64 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 56,23 JPY, nach 123,27 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,56 Prozent auf 33,77 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 32,23 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at