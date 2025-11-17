Fuji PS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fuji PS hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 20,09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,15 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at