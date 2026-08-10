Fuji PS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fuji PS hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 30,37 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 11,55 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fuji PS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,28 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,15 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at