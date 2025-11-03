FUJI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FUJI veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 37,68 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FUJI noch ein Gewinn pro Aktie von 29,25 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34,61 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,26 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at