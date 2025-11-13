|
13.11.2025 06:31:28
FUJI SEAL INTERNATIONAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
FUJI SEAL INTERNATIONAL hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FUJI SEAL INTERNATIONAL noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat FUJI SEAL INTERNATIONAL 368,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 353,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
