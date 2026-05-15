FUJI SEAL INTERNATIONAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FUJI SEAL INTERNATIONAL veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD gegenüber 0,170 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 361,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 353,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FUJI SEAL INTERNATIONAL 0,740 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,45 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,39 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at