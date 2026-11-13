FUJI SEAL INTERNATIONAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FUJI SEAL INTERNATIONAL hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,00 Prozent auf 394,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 368,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at