12.11.2025 06:31:28
Fuji Seal präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Fuji Seal gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 90,32 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fuji Seal ein EPS von 37,61 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54,39 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 52,75 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
