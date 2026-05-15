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15.05.2026 06:31:29
Fuji Seal: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Fuji Seal hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 31,49 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 52,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fuji Seal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56,67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 53,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 387,43 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 224,93 JPY je Aktie erzielt worden.
Fuji Seal hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 217,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 212,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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