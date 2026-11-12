12.11.2026 06:31:28

Fuji Seal stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fuji Seal hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 77,43 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fuji Seal 90,32 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62,86 Milliarden JPY – ein Plus von 15,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fuji Seal 54,39 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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