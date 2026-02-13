Fuji Seal: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fuji Seal hat am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 184,33 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 67,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,79 Prozent auf 51,75 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 53,24 Milliarden JPY gelegen.

