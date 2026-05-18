FUJI SEIKI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FUJI SEIKI hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,38 JPY. Im Vorjahresviertel hatte FUJI SEIKI 13,07 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,03 Prozent auf 2,25 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at