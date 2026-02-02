FUJI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FUJI veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 28,60 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FUJI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,55 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 28,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at