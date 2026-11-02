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02.11.2026 06:31:29
FUJI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
FUJI hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 21,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 37,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FUJI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35,19 Milliarden JPY im Vergleich zu 34,61 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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