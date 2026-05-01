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01.05.2026 06:31:29
Fujian Aonong Biological Technology Group A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Fujian Aonong Biological Technology Group A präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Fujian Aonong Biological Technology Group A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Fujian Aonong Biological Technology Group A mit einem Umsatz von insgesamt 2,21 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,78 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 23,71 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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