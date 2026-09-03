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03.09.2026 06:31:29
Fujian Aonong Biological Technology Group A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Fujian Aonong Biological Technology Group A hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,32 Milliarden CNY – ein Plus von 6,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fujian Aonong Biological Technology Group A 2,17 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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