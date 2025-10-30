Fujian Apex Software verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fujian Apex Software ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fujian Apex Software die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 CNY gegenüber 0,260 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Fujian Apex Software 139,2 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 153,8 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at