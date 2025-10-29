Fujian Cement legte Quartalsergebnis vor

Fujian Cement hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,98 Prozent auf 334,5 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 398,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at