Fujian Cement präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fujian Cement hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 332,5 Millionen CNY – eine Minderung von 2,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 342,7 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at