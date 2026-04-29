Fujian Cement stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fujian Cement präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,67 Prozent auf 283,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 352,8 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at