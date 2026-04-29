|
29.04.2026 06:31:29
Fujian Cement stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fujian Cement präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,67 Prozent auf 283,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 352,8 Millionen CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.