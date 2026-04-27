Fujian Dongbai (Group): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fujian Dongbai (Group) gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Fujian Dongbai (Group) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,050 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 505,2 Millionen CNY gegenüber 491,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at