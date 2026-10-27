Fujian Dongbai (Group) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fujian Dongbai (Group) hat sich am 24.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,83 Prozent auf 405,4 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at