Fujian Dongbai (Group): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fujian Dongbai (Group) gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Fujian Dongbai (Group) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,61 Prozent auf 402,8 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 377,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at