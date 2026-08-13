Fujian Dongbai (Group) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fujian Dongbai (Group) ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fujian Dongbai (Group) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 CNY, nach 0,040 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 438,9 Millionen CNY gegenüber 437,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at