Fujian Expressway Development legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fujian Expressway Development hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 706,5 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fujian Expressway Development 740,9 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at