Fujian Forecam Optics A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fujian Forecam Optics A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 109,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114,1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at