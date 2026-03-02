|
02.03.2026
Fujian Forecam Optics A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fujian Forecam Optics A hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fujian Forecam Optics A ein EPS von 0,270 CNY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fujian Forecam Optics A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 197,6 Millionen CNY im Vergleich zu 161,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,080 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 675,32 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Fujian Forecam Optics A 620,43 Millionen CNY umgesetzt.
