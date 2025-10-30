Fujian Furi Electronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fujian Furi Electronics lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,00 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fujian Furi Electronics 2,53 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at