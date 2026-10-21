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21.10.2026 06:31:29
Fujian Furi Electronics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Fujian Furi Electronics hat am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Fujian Furi Electronics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Fujian Furi Electronics 3,95 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,01 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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