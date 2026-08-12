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12.08.2026 06:31:29
Fujian Furi Electronics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Fujian Furi Electronics hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 0,06 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fujian Furi Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,97 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,33 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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