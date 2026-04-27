Fujian Haixia Environmental Protection Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fujian Haixia Environmental Protection Group hat am 25.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,11 Prozent auf 293,1 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 278,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at