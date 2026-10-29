Fujian Haixia Environmental Protection Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fujian Haixia Environmental Protection Group hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,59 Prozent auf 327,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 350,8 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at