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31.08.2026 06:31:29
Fujian Haixia Environmental Protection Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Fujian Haixia Environmental Protection Group äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,140 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,89 Prozent auf 336,0 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 372,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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