Fujian Highton Development A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fujian Highton Development A ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fujian Highton Development A die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fujian Highton Development A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 888,0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 401,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

