Fujian Highton Development A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fujian Highton Development A präsentierte am 20.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,13 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 994,4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at