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20.04.2026 06:31:29
Fujian Highton Development A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Fujian Highton Development A gab am 17.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Fujian Highton Development A 0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,34 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 66,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 805,9 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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