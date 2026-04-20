Fujian Highton Development A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fujian Highton Development A gab am 17.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Fujian Highton Development A 0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,34 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 66,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 805,9 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at