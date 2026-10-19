Fujian Highton Development A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fujian Highton Development A lud am 16.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 CNY gegenüber 0,120 CNY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Fujian Highton Development A mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,21 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 75,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at