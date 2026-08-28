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28.08.2026 06:31:29
Fujian Kuncai Material Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Fujian Kuncai Material Technology hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 CNY, nach 0,030 CNY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Fujian Kuncai Material Technology im vergangenen Quartal 435,1 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fujian Kuncai Material Technology 314,6 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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