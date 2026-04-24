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24.04.2026 06:31:29
Fujian Kuncai Material Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Fujian Kuncai Material Technology gab am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 412,3 Millionen CNY – ein Plus von 59,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fujian Kuncai Material Technology 257,8 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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