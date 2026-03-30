30.03.2026 06:31:29

Fujian Kuncai Material Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fujian Kuncai Material Technology präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 CNY gegenüber -0,040 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Fujian Kuncai Material Technology 402,5 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 128,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 176,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,140 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Fujian Kuncai Material Technology ein Ergebnis je Aktie von 0,050 CNY vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Fujian Kuncai Material Technology in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 30,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,26 Milliarden CNY im Vergleich zu 965,47 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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