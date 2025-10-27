Fujian Kuncai Material Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fujian Kuncai Material Technology äußerte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde mit 0,02 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 283,5 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 261,7 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at