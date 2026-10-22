Fujian Longking: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fujian Longking hat am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,30 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fujian Longking 3,17 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at