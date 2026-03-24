Fujian Longking stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fujian Longking hat am 21.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,27 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,01 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,37 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,880 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fujian Longking 0,770 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Fujian Longking in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 18,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,83 Milliarden CNY im Vergleich zu 9,98 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at